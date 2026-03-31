В Екатеринбурге двое двухлетних детей сбежали из детского сада и заблудились

Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге полиция вернула в детский сад двоих двухлетних детей, которые сбежали из учреждения и бродили по улице. Об этом сообщает E1.

Инцидент произошел на улице Шефской в районе Эльмаша. Прохожие заметили двух маленьких детей, на вид около двух лет, и сообщили в полицию. Сотрудники забрали малышей с улицы и доставили обратно в детский сад, из которого они ушли.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Главе Следственного комитета будет доложено о случившемся. Возбуждено уголовное дело о халатности.

До этого в Петербурге на улице нашли окровавленного ребенка со сломанной челюстью. Девятилетнего мальчика заметила девушка. Вместе с очевидцами она отвела ребенка в теплое помещение и вызвала скорую помощь. У пострадавшего диагностировали перелом позвонка, сотрясение мозга и перелом челюсти.

Ранее неодетая трехлетняя девочка сбежала из дома из-за пьяных друзей матери под Воронежем.

 
