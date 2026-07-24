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Общество

Раненного в ЛНР 10-летнего мальчика планируют транспортировать в Москву

Главврач Манищенков: раненного при детонации БПЛА мальчика привезут в Москву
Shutterstock/FOTODOM

Мальчика, который получил ранения при детонации дрона в жилом доме в Сватове Луганской народной республики (ЛНР), планируют доставить в Москву. Об этом рассказал главврач Луганской республиканской детской клинической больницы Сергей Манищенков в беседе с ТАСС.

«Планируется транспортировка 24 июля в РДКБ (город Москва) для дальнейшего проведения интенсивной терапии и лечения. <…> Мы провели телемедицинскую консультацию, и по ее итогам ребенок планово переводится в федеральный центр для дальнейшего лечения, для прохождения реабилитации», — сказал он.

Манищенков также рассказал, что ребенка прооперировали, достали инородное тело — осколок, попавший в желудок. Состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое, отметил доктор.

Утром 21 июля украинский БПЛА залетел в окно жилого дома в Сватово. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате прилета пострадали четыре человека, среди них двое детей 10 и 14 лет.

У маленького пациента были диагностированы осколочные ранения мягких тканей головного мозга, проникающее ранение груди, ранение тела, рук и ног.

Ранее в ЛНР украинский беспилотник атаковал автомобиль с инспектором ГИБДД.

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