Калининградец попытался заживо сжечь свою возлюбленную

В Калининграде суд отправил под стражу 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в нападении на сожительницу, сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел вечером 22 июля в квартире на улице Александра Невского. По данным следствия, мужчина, будучи пьяным, облил 29-летнюю женщину жидкостью для заправки зажигалок и поджег ее. Спасти пострадавшую помог находившийся в квартире общий знакомый, который сбил пламя.

«С учетом позиции прокуратуры мужчина заключен под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — отметили в ведомстве.

В отношении поджигателя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

До этого крымчанин жестоко избил жену и попытался сжечь ее заживо. По данным полиции, во время бытовой ссоры нетрезвый мужчина нанес жене удары по лицу, затем вынес из спальни матрас, облил его бензином и поджег. После этого он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и толкнул в огонь. Женщину экстренно госпитализировали, а ее мужа задержали, но отпустили под подписку о невыезде.

Ранее россиянин во время ссоры облил жену спиртным и поджег.