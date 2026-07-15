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ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Общество

В Крыму мужчина избил жену и толкнул ее в огонь во время семейной ссоры

Крымчанин жестоко избил жену во время ссоры и попытался сжечь ее заживо
SShank/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму мужчина жестоко избил супругу и попытался сжечь ее заживо, устроив пожар в доме, сообщает МВД по республике.

Инцидент произошел в одном из частных домовладений Симферопольского района. По данным полиции, во время бытовой ссоры нетрезвый мужчина нанес жене удары по лицу, затем вынес из спальни матрас, облил его бензином и поджег. После этого он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и толкнул в огонь.

Пострадавшая получила термические ожоги, которые эксперты квалифицировали как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Женщину экстренно госпитализировали. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянин пытался сжечь дом с детьми, чтобы отомстить жене.

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