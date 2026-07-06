Россиянин во время ссоры облил жену спиртным и поджег

В Вологодской области мужчина пытался облил спиртным и поджег жену, женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает издание «Вологда-поиск».

Инцидент произошел в микрорайоне Шексна. Во время семейной ссоры мужчина, предположительно, облил женщину горючей жидкостью и поджег ее. Пострадавшую экстренно доставили в ожоговый центр Череповца.

Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.

До этого в Томской области мужчина поджег дом с женой и пятью детьми. Обвиняемый поджег легковоспламеняющийся материал, найденный на веранде, и засунул его под входную дверь и скрылся. Семья вовремя обнаружила огонь и самостоятельно потушила возгорание. Суд отправил мужчину под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее новосибирец пытался заживо сжечь экс-сожительницу с детьми.