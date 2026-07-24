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СК завершил расследование дела о нападении на журналиста в Подмосковье

СК направил в суд дело о нападении на журналиста во время видеосъемки в Мытищах
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о нападении на журналиста во время время съемки репортажа в подмосковных Мытищах. Об этом сообщило региональное управление ведомства в Telegram-канале.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что нападавший обвиняется по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста с применением насилия. В ходе расследования были проведены более 10 допросов, а также получены заключения судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз.

Инцидент произошел в апреле. Сотрудник одного из сетевых изданий, находясь в Мытищах по редакционному заданию, снимал на видео земельный участок на территории деревни Беляниново. В это время к журналисту подошел неизвестный мужчина и применил к нему силу, после чего отобрал телефон и удалил видеозаписи. В СК подчеркнули, что нападавший осознавал, что перед ним стоит представитель прессы и действовал с целью воспрепятствования его законной профессиональной деятельности.

Ранее в Москве на журналистку напали при съемке сюжета в клинике косметологии.

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