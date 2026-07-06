В Москве на журналистку напали при съемке сюжета в клинике косметологии

Москвичку отправили под домашний арест за нападение на журналистку в клинике

Суд в Москве избрал меру пресечения местной жительнице Анне Ставровской, обвиняемой в нападении на журналистку с целью воспрепятствования ее законной профессиональной деятельности. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В заявлении говорится, что слушание состоялось в Черемушкинском районном суде. Инстанция отправила женщину под домашний арест до 2 сентября текущего года. Москвичка стала фигурантом дела после конфликта с журналистами ООО «Объединенные медиа», посетившими одну из косметологических клиник для съемки сюжета об оказании незаконных медицинских услуг.

«Ставровская, не желая, чтобы журналисты снимали данный сюжет, ударила корреспондента в область туловища, выхватила у нее микрофон, толкнула на пол, а затем скрылась с места происшествия», — утверждается в публикации.

На этом фоне женщину обвинили в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, включавшем в себя применение насилия.

В мае съемочная группа РЕН ТВ подверглась нападению в Москве, когда приехала в частную медицинскую клинику вместе с пациенткой, частично потерявшей зрение по вине одного из врачей. Пострадавшей сделали укол между бровей, после чего один глаз перестал видеть. Журналисты пытались задать вопрос сотрудникам клиники, но внезапно на них набросился неизвестный мужчина. В результате на место пришлось вызывать полицейских и скорую помощь.

Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело из-за нападения на журналиста, выполнявшего редакционное задание.