Россиянам назвали главные причины опадения яблок и груш в саду

Опадение яблок и груш в саду может происходить из-за нехватки влаги, дефицита питательных веществ, вредителей или особенностей сортов деревьев. Однако существуют способы, которые помогут избежать преждевременного опадения плодов. Об этом сообщает kp.ru.

Одной из главных причин опадения плодов является саморегуляция деревьев. Изначально они формируют значительно больше цветков, чем способны обеспечить питанием. В течение сезона деревья три раза сбрасывают часть цветков и завязей. В первую очередь растения удаляют неполноценные цветки, после этого они избавляются от завязей без полноценных семян, а в конце — от части плодов, которые не смогут обеспечить питанием. При этом, согласно оценкам ученых, для хорошего урожая дереву достаточно сохранить около 5% завязей от общего числа цветков.

Другой распространенной причиной преждевременного опадения плодов считается плодожорка. Личинки повреждают мякоть фруктов, после чего дерево сбрасывает зараженные плоды. Для снижения численности вредителя рекомендуется регулярно убирать падалицу, очищать старую кору, удалять опавшие листья осенью, а весной устанавливать ловчие пояса. Не менее важно проводить обработку деревьев инсектицидами в период бутонизации и после цветения.

Помимо этого, деревья могут сбрасывать и при недостатке влаги. В условиях жары растения сокращают число завязей, чтобы обеспечить питанием оставшийся урожай. Аналогичная реакция наблюдается и при дефиците питательных веществ, поэтому плодовые культуры нуждаются в регулярных поливах и сезонных подкормках.

Кроме того, у некоторых сортов яблонь причиной опадения может стать недостаток ауксинов — растительных гормонов роста. В таких случаях следует применять препараты на основе гетероауксина, которые помогают укрепить прикрепление плодов к веткам.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова до этого предупреждала, что сезонные ягоды быстро портятся, поэтому особенно важно соблюдать правила и сроки их хранения. По словам эксперта, перед тем, как убрать ягоды в холодильник, следует их перебрать и удалить те, которые в скором времени могут испортиться.

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