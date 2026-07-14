Россиянам рассказали, как правильно выбрать смородину

При выборе вкусной и полезной смородины важно обращать внимание на внешний вид ягод, а после покупки плоды нужно правильно хранить. Об этом RT рассказали специалисты Роскачества.

По словам экспертов, качественная смородина должна быть упругой, сухой и без постороннего запаха. Также на ягодах должны отсутствовать потемнения, видимые повреждения и следы плесени.

Главным ориентиром при выборе черной смородины является цвет, который должен быть насыщенно-черными. При этом коричневатый оттенок указывает на то, что плоды еще не созрели. В то же время на качество красной смородины указывает более мягкая текстура.

«При выборе упакованной смородины стоит отдавать предпочтение продукции с ягодами примерно одинакового размера и оттенка: это свидетельствует о том, что вся партия принадлежит одному сорту и не подвергалась многократным перемещениям», — подчеркнули специалисты.

В Роскачестве также напомнили, что ягоды нужно мыть не сразу после покупки, а перед самим употреблением. До этого смородину следует хранить в холодильнике при температуре +5°С. При этом тщательно высушенные плоды могут оставаться свежими до двух недель, если находятся в закрытой емкости.

Также промытую, очищенную от хвостиков и просушенную смородину можно хранить в контейнерах в морозильной камере. В этом месте плоды останутся пригодными для употребления до следующего сезона.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого рассказал «Газете.Ru», что для здорового взрослого человека безопасной нормой считается около 150-300 граммов ягод в день. При этом, по словам специалиста, это может быть клубника, малина, черника, смородина, вишня или смесь нескольких видов.

Ранее врач рассказал, кому опасно есть ежевику.