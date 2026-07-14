Диетолог рассказала, как правильно хранить сезонные ягоды

Сезонные ягоды быстро портятся, поэтому особенно важно соблюдать правила и сроки их хранения. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

Специалист посоветовала не мыть свежие ягоды заранее, поскольку большое количество влаги значительно сокращает их срок хранения. Перед тем, как убрать плоды в холодильник, следует их перебрать и удалить те, которые в скором времени могут испортиться. После этого нужно поместить ягоды в сухой контейнер с бумажным полотенцем или марлевой тряпкой на дне.

По словам врача, ягоды лучше всего мыть перед самим употреблением, замочив их на некоторое время. Для этого рекомендуется использовать растворы с содой.

При этом диетолог напомнила, что разные ягоды имеют собственные сроки хранения.

«Самые нежные ягоды — это будут как раз-таки малина, ежевика. Они хранятся 1-3 дня. Чуть более устойчивые — клубника, черника, смородина. Здесь можно создать условия для того, чтобы ягода хранилась около недели», — рассказала она.

Эксперт также напомнила, что сезонные ягоды можно замораживать, чтобы сохранить их на более долгий период.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого рассказал «Газете.Ru», что для здорового взрослого человека безопасной нормой считается около 150-300 граммов ягод в день. При этом, по словам специалиста, это может быть клубника, малина, черника, смородина, вишня или смесь нескольких видов.

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