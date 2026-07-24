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Общество

В Анапе завершили восстановление пляжей после крушения танкеров

Оперштаб: восстановление пляжей песков в Анапе завершено
Пресс-служба АТОР

В Анапе завершили восстановительные работы на пляжах после ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«На береговой линии протяженностью около 12 км отсыпали новый слой песка толщиной не менее 50 см. Всего на пляжи завезли более 446 тыс. кубометров песка. После этого его просушили и просеяли с помощью специальной техники», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что разрешения на открытие сезона от Роспотребнадзора получили уже 97 пляжей. Еще семь точек проходят проверку.

В конце 2024 года в акватории Черного моря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9 тысяч тонн мазута. Часть нефтепродуктов вынесло на прибрежную зону в окрестностях Анапы. Как сообщил бывший глава Минтранса Роман Старовойт, к аварии привели нарушение ограничений по сезону плавания и неквалифицированность кадров.

С 1 июня местные власти впервые допустили отдыхающих на отдельные участки пляжей, которые ранее считались опасными. Как уточнила мэр курорта Светлана Маслова, речь идет о 4,5 км песчаной линии: 1 км в поселке Витязево и 3,5 км на отрезке от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк».

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