Румыния попросила Украину запрограммировать свои дроны на самоуничтожение

Власти Румынии направили официальный запрос в Минобороны Украины с требованием к ВСУ запрограммировать беспилотники на самоликвидацию при заходе за румынскую границу или территориальные воды. Об этом сообщает «Sputnik Молдова», со ссылкой на исполняющего обязанности румынского Минобороны Раду Мируцэ.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что решение на самоуничтожение дрон должен принимать автономно, даже в случае потери связи с оператором. По словам Мируцэ, такое решение необходимо для защиты национальной безопасности и пространства НАТО.

В начале июня морской дрон взорвался в румынском порту Констанца. Система SCOMAR, которая использует радары, датчики и другое оборудование для обнаружения и отслеживания судов в Черном море, зафиксировала четыре БЭК, направляющихся к порту.

Порт удалось эвакуировать до детонации беспилотника. Предположительно, внутри аппарата находились десятки килограммов взрывчатого вещества.

Ранее российский посол напомнил, что доказательств по инциденту с падением БПЛА в Румынии не предоставлено.