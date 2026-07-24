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Общество

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Кратковременный дождь с грозой пройдет в Московском регионе в субботу
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Кратковременный дождь с грозой ожидается в Москве и Подмосковье предстоящей ночью и днем в субботу. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре РФ.

«Предстоящей ночью на фоне облачной погоды в столице и Подмосковье ожидается кратковременный дождь, на востоке области — местами с грозой, а воздух прогреется до плюс 16 градусов», — говорится в сообщении.

Днем в субботу, 25 июля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами также с кратковременным дождем и грозой. Температура воз в Москве прогреется до 21-23°C, по области — от 18 до 23°C.

Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировали жаркую погоду. По его словам,
в эти выходные в московском регионе дожди маловероятны, если они и пройдут, то затронут преимущественно восточную часть региона. В субботу, по его словам, ожидается днем до +22…+24 °C. С воскресенья температура воздуха начнет постепенно расти, каждый день повышаясь на один-два градуса.

Ранее москвичам пообещали теплую погоду во второй половине лета.

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