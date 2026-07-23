Москвичам пообещали теплую погоду во второй половине лета

Во второй половине лета температура воздуха в Москве и других регионах Центральной России, по предварительным расчетам, будет соответствовать климатической норме или превысит ее. Такой прогноз дал в беседе с ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

По словам специалиста, ожидаемая теплая погода связана с нагревом вод Мирового океана на фоне глобального потепления. Дополнительное влияние на атмосферную циркуляцию оказывает активизация климатического явления Эль-Ниньо.

Терешонок отметил, что прохладная и дождливая погода в начале лета была вызвана вторжением арктических циклонов. Однако, несмотря на периоды резкого похолодания и сильные кратковременные ливни, средняя температура июня оказалась выше климатической нормы. Июль, по прогнозу эксперта, также завершится с температурными показателями выше средних многолетних значений.

Климатолог напомнил, что, согласно многолетним наблюдениям, средняя температура воздуха летом в Москве составляет около 17°С в июне и достигает 19–21°С в июле и августе. Кроме того, специалисты фиксируют устойчивый рост среднегодовой температуры.

Ранее россияне узнали причины прохладного и дождливого лета в отдельных регионах страны.