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Общество

На предстоящую неделю москвичам спрогнозировали жаркую погоду

Синоптик Шувалов: следующая неделя начнется в Москве с жары в +28 градусов
Илья Питалев/РИА «Новости»

В эти выходные в столичном регионе дожди маловероятны, если они и пройдут, то затронут преимущественно восточную часть региона. Следующая неделя начнется с повышения температуры воздуха, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В субботу, по его словам, ожидается днем до +22…+24 °C. С воскресенья температура воздуха начнет постепенно расти, каждый день повышаясь на один-два градуса.

«В воскресенье вероятность дождей уже крайне мала. Температура поднимется до +25...+26 °C», — отметил Шувалов.

На следующей неделе, в понедельник и вторник, ожидается потепление до +27…+28 градусов, ветер утихнет. Атмосферное давление приблизится к норме и будет колебаться в пределах 743—745 мм рт. ст., заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что в Московской области в выходные похолодает до +8 °C.

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