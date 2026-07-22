Россиянам назвали емкость человеческого мозга

ПНИПУ: в мозге 100 миллиардов нейронов, а памяти хватит на 20 тысяч смартфонов

В Международный день мозга, который отмечается 22 июля, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Валерий Литвинов рассказал «Газете.Ru» о неочевидных фактах об этом органе.

Главная цифра — емкость. Человеческий мозг способен хранить около 2,5 петабайта информации, или примерно 2,5 миллиона гигабайт. Это эквивалентно заполнению 20 000 смартфонов с памятью 128 ГБ.

«Секрет не в количестве нейронов, а в их способности формировать невероятное число связей: каждая клетка создает более тысячи соединений, и именно их комбинации определяют емкость памяти», — пояснил Литвинов.

Число нейронов, по разным оценкам, составляет от 19 до 100 миллиардов. Такой разброс объясняется трудностью подсчета: большинство из них закладывается еще в период внутриутробного развития. Естественная гибель нейронов — от 3,5 до 16 миллионов в сутки — норма: мозг «обрезает» лишние и неиспользуемые связи.

Парадокс мозжечка: эта структура весом 154 грамма занимает лишь 10% объема черепа, но концентрирует 70–80% всех нейронов мозга. Именно здесь хранятся отработанные двигательные навыки. Каждая клетка мозжечка способна принимать до 200 000 сигналов от других нейронов одновременно.

Скорость передачи импульса зависит от толщины и изоляции нервного волокна. «Самые крупные пути разгоняют сигнал до 432 км/ч — примерно так разгоняется реактивный истребитель на взлете», — говорит Литвинов. Тонкие волокна, ответственные за боль и температуру, работают медленнее — около 7 км/ч, что объясняет характерную задержку болевых ощущений.

Мощность мозга — около 20 ватт: столько же потребляет небольшая светодиодная лампочка. Суперкомпьютер, выполняющий сопоставимый объём вычислений, потребляет в миллион раз больше — около 20 мегаватт. Еще одна неожиданная связь — с мышцами живота: когда пресс напрягается, давление из брюшной полости передаётся в черепную, слегка смещая мозг и выталкивая из его тканей отработанные вещества. Нарушение этого механизма при хроническом ожирении может снижать эффективность очистки и способствовать когнитивному снижению.

Ранее в мозге обнаружили «природный щит», способный защищать нейроны от деменции.