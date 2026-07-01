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В Дербенте едва не утонувшая девочка рассказала, как ее спас 12-летний мальчик

Девочка из Дербента рассказала, как ее с братом спас из моря 12-летний подросток
G.H_311/Shutterstock/FOTODOM

Юная жительница Дербента по имени Малика рассказала, как чудом не утонула в море благодаря спасению 12-летним мальчиком по имени Платон Шеин. В беседе с RT девочка призналась, что ей было очень страшно, а ее брат Амир, пытавшийся ее вытащить, сам чуть не утонул.

По словам Малики, Платон, услышав крики о помощи, подплыл к детям и сначала вытащил Амира, а затем и саму девочку.

«Он смелый. Если бы не он, я бы там утонула», — вспоминает пострадавшая.

Бабушка двоих детей добавила, что следила за ними, но внезапно девочку унесло течением, после чего брат бросился за ней, но в итоге обоих стало затягивать в море. Дедушка побежал к воде, но в тот момент Платон уже успел спасти детей. Бабушка добавила, что хотя сам юный спаситель наглотался воды, до последнего не отпускал ребят и сумел вытащить их из течения. Женщина добавила, что лично отблагодарит мальчика, а спасенная им Малика очень хочет продолжать с ним общаться.

Напомним, 29 июня стало известно о том, что 12-летний подросток спас двух детей, которых едва не унесло в море. Отмечалось, что двое детей, купавшихся в море, попали в сильное течение, их родственники не могли помочь из-за расстояния. 12-летний мальчик, отдыхавший на пляже, бросился в воду, подхватил обоих малышей и удерживал их до прибытия спасателей.

Российский рыбак ранее спас жизнь тонувшей в реке девушке благодаря забытой на пляже кепке.

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