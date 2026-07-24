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Общество

Девятиклассника арестовали за поджоги АЗС в Ленобласти, расцененные как теракты

В Выборге подростка обвинили в совершении терактов за поджог АЗС и арестовали
Shutterstock

Выборгский городской суд Ленинградской области отправил под стражу несовершеннолетнего, которого обвиняют в двух эпизодах теракта из-за поджогов на заправках. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Во вторник, 21 июля, девятиклассник умышленно поджег две автозаправочные станции на территории Ленобласти, что расценили как преступление против основ конституционного строя и безопасности государства.

По данным следствия, юноша действовал по заданию неизвестного куратора, который связался с ним через мессенджер и завербовал его.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 сентября 2026 года включительно. Как уточняется, постановление еще не вступило в законную силу.

До этого в Петербурге подросток совершил два поджога на железной дороге по заданию кураторов. По данным следствия, одиннадцатиклассник купил легковоспламеняющуюся жидкость и лом и направился на железнодорожный перегон станций Ульянка — Дачное в Кировском районе. Там он поджег два релейных шкафа, отвечающих за регулирование движения поездов, в результате чего стал фигурантом дела о теракте.

Ранее подростка из Иркутска осудили на три года за ложное сообщение о теракте.

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