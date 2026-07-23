Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Петербурге подросток поджег два релейных шкафа по заданию кураторов

В Петербурге задержали подростка за поджог на железной дороге
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге задержали подростка за поджог двух релейных шкафов на железной дороге на перегоне станций Ульянка — Дачное. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, одиннадцатиклассник купил легковоспламеняющуюся жидкость и лом. Юноша направился на железнодорожный перегон станций Ульянка — Дачное в Кировском районе. Там он поджег два релейных шкафа, отвечающих за регулирование движения поездов.

По данным 78.ru, парень действовал по указанию неизвестного куратора, с которым общался в соцсетях. Он заявил, что мошенники якобы угрожали его семье уголовной ответственностью. В мобильном телефоне одиннадцатиклассника обнаружили переписку с пользователем, в которой содержались инструкции по совершению преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

До этого в Нефтеюганске девятиклассник сжег четыре машины по заданию неизвестных.

Ранее двух подростков посадили за фото вышек сотовой связи в Калининградской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!