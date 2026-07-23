В Петербурге подросток поджег два релейных шкафа по заданию кураторов

В Петербурге задержали подростка за поджог на железной дороге

В Петербурге задержали подростка за поджог двух релейных шкафов на железной дороге на перегоне станций Ульянка — Дачное. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, одиннадцатиклассник купил легковоспламеняющуюся жидкость и лом. Юноша направился на железнодорожный перегон станций Ульянка — Дачное в Кировском районе. Там он поджег два релейных шкафа, отвечающих за регулирование движения поездов.

По данным 78.ru, парень действовал по указанию неизвестного куратора, с которым общался в соцсетях. Он заявил, что мошенники якобы угрожали его семье уголовной ответственностью. В мобильном телефоне одиннадцатиклассника обнаружили переписку с пользователем, в которой содержались инструкции по совершению преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

До этого в Нефтеюганске девятиклассник сжег четыре машины по заданию неизвестных.

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