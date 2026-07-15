В Иркутске подростка отправили в колонию за «сваттинг»

Подростка из Иркутска осудили на три года за ложное сообщение о теракте

Подростка из Иркутска осудили на три года за передачу заведомо ложных сведений о готовящемся террористическом акте. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба Иркутского областного суда.

Дело, возбужденное в отношении 17-летнего юноши, рассмотрел Октябрьский районный суд Иркутска. По данным следствия, несовершеннолетний не позднее 1 января 2024 года создал в мессенджере аккаунт под псевдонимом, привязав его к абонентскому номеру. Используя этот профиль, молодой человек запустил канал для «сваттинга» — направления заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах, поджогах и иных действиях, угрожающих жизни людей.

«Установлено, что 20 января 2024 года подсудимый, выполняя поступивший ему заказ о совершении «сваттинга», с целью дестабилизации деятельности органов власти осуществил звонок по телефону в дежурную часть в Рязанской области, с целью заведомо ложного сообщения об акте терроризма в административном здании», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что сотрудники правоохранительных органов выехали на место и провели поисковые мероприятия, но взрывоопасных предметов не обнаружили.

На этом фоне против позвонившего в службы подростка было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ. Суд приговорил его к трем годам и пяти дням лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. При этом решение инстанции еще не вступило в законную силу.

Ранее в Череповце осудили юношу, более 20 раз передавшего ложные данные о терактах.