Россияне стали в четыре раза чаще травиться БАДами с маркетплейсов

Среди россиян отмечается рост спроса на покупку витаминов и БАДов, что, однако, привело к росту контрафактного рынка. На этом фоне число отравлений пищевыми добавками за последние пять лет увеличилось в четыре раза, заявил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

По его словам, спрос на добавки у россиян вырос после пандемии коронавируса.

«С одной стороны, это будто хорошо, потому что мы стали больше понимать про витамины и так далее. Но в связи с этим огромное количество контрафакта. В четыре раза увеличилось число жалоб на отравления», ― подчеркнул профессор.

Он отметил, что в большинстве подобных случаев БАДы приобретаются на маркетплейсах, причем речь идет о несертифицированном товаре.

До этого врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал опасным заблуждение россиян о том, что БАДы – это в целом безвредные добавки, которые можно бесконтрольно принимать и назначать себе самостоятельно. На самом деле такие препараты могут привести к передозировке отдельных микроэлементов, которая не менее вредна, чем их дефицит, подчеркнул специалист.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать качественные БАДы в аптеке.