Врач развеял опасное заблуждение россиян относительно БАДов

Мнение многих россиян о том, что БАДы – это в целом безвредные добавки, которые можно бесконтрольно принимать и назначать себе самостоятельно, – это опасное заблуждение. На самом деле такие препараты могут привести к передозировке отдельных микроэлементов, которая не менее вредна, чем их дефицит, предупредил в беседе с RT врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Тут может быть передозировка витаминами и минералами. Многие считают, что «чем больше, тем лучше». Но избыток так же вреден, как и дефицит», — подчеркнул специалист.

По его словам, наибольшую опасность представляют жирорастворимые витамины A, D, E, K, которые могут скапливаться в организме и приводить к передозировке. Впоследствии это приводит к различным заболеваниям. Так, например, избыток витамина А приводит к нарушению зрения, головным болям. При длительном бесконтрольном приеме он снижает прочность костей.

Витамин D в избытке повышает уровень кальция в крови, отметил Болибок. По его словам, это чревато образованием камней в почках. Кроме того, кальций начинает откладываться в сосудах, мягких тканях, а это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Не менее опасно самоназначение железа – его избыток в организме бьет по печени, вызывает тошноту и рвоту. Передозировка витамином B6 приводит к неврологическим отклонениям, а именно – онемению и покалыванию в руках и ногах, а избыток витамина Е может спровоцировать кровотечение, заключил врач.

До этого врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что железо – это одна из самых опасных добавок для самолечения. Она подчеркнула, что избыток железа способен приводить к повреждению печени, усилению окислительного стресса и накоплению железа в тканях, поэтому перед приемом желательно хотя бы знать уровень ферритина и показатели общего анализа крови.

Россиянам ранее назвали частые ошибки при приеме БАДов.