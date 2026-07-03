Россиянам рассказали, как выбрать качественные БАДы в аптеке

В российской системе здравоохранения БАДы остаются вне периметра медицинской помощи. Они не входят в программы страхового покрытия и не используются в стационарной практике. Это полностью потребительский рынок, решения о приеме и расходы лежат на самом человеке. О том, как выбрать качественные БАДы, «Газете.Ru» рассказала Елена Ватутина, директор по развитию международных проектов аналитической платформы «Фармзнание».

В профессиональной среде есть простой способ проверить корректность утверждений о БАДах, мысленно заменить их на любой продукт питания, например шашлык.

«Если формулировка звучит абсурдно («шашлык лечит диабет» или «шашлык устраняет сердечно-сосудистые заболевания»), значит аналогичное утверждение о БАДе также выходит за пределы допустимого. Этот принцип четко показывает границу между поддержкой организма и лечением», — рассказала она.

Рынок при этом остается неоднородным. Внутри одного сегмента сосуществуют продукты разного уровня, от добавок с выверенными формулами и контролем сырья до решений, где основная ценность сосредоточена в маркетинге. Это напрямую связано с регулированием, обязательных клинических исследований эффективности для БАДов не требуется, контроль сосредоточен на безопасности.

«За последние 6-7 лет заметно выросла потребительская осознанность. Понятия вроде биодоступности или форм действующих веществ вышли за пределы профессиональной среды. Дополнительный фактор, рост медицинского контента и присутствие специалистов в публичном поле, что напрямую влияет на выбор потребителя», — заявила эксперт.

С точки зрения цены рынок также структурируется.

«Качественные БАДы находятся в диапазоне от 1 500 до 4 000 рублей за курс. Более низкая цена часто означает упрощенный состав и более дешевое сырье. При этом высокая стоимость не всегда гарантирует качество, часть цены формируется брендом и маркетингом», — отметила специалист.

Разрыв между российскими и зарубежными производителями постепенно сокращается. Часть локальных компаний перешла на международные стандарты и работает с сопоставимым уровнем сырья и технологий. Поэтому фактор страны происхождения уходит на второй план.

«Ключевой риск сегодня связан не с самим продуктом, а с моделью потребления. БАДы, как и любая еда, могут быть полезны при адекватном применении и вредны при неконтролируемом использовании. В условиях роста самолечения и интереса к самостоятельному подбору добавок важно сохранять базовый принцип, любые эксперименты с собственным здоровьем должны оставаться в разумных границах и учитывать рекомендации врача», — заявила Ватутина.

Ранее россиянам назвали самые бесполезные популярные БАДы для иммунитета.