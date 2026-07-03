Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Россиянам рассказали, как выбрать качественные БАДы в аптеке

Фармэксперт Ватутина: качественные БАДы стоят от 1,5 до 4 тыс. за курс
Shutterstock

В российской системе здравоохранения БАДы остаются вне периметра медицинской помощи. Они не входят в программы страхового покрытия и не используются в стационарной практике. Это полностью потребительский рынок, решения о приеме и расходы лежат на самом человеке. О том, как выбрать качественные БАДы, «Газете.Ru» рассказала Елена Ватутина, директор по развитию международных проектов аналитической платформы «Фармзнание».

В профессиональной среде есть простой способ проверить корректность утверждений о БАДах, мысленно заменить их на любой продукт питания, например шашлык.

«Если формулировка звучит абсурдно («шашлык лечит диабет» или «шашлык устраняет сердечно-сосудистые заболевания»), значит аналогичное утверждение о БАДе также выходит за пределы допустимого. Этот принцип четко показывает границу между поддержкой организма и лечением», — рассказала она.

Рынок при этом остается неоднородным. Внутри одного сегмента сосуществуют продукты разного уровня, от добавок с выверенными формулами и контролем сырья до решений, где основная ценность сосредоточена в маркетинге. Это напрямую связано с регулированием, обязательных клинических исследований эффективности для БАДов не требуется, контроль сосредоточен на безопасности.

«За последние 6-7 лет заметно выросла потребительская осознанность. Понятия вроде биодоступности или форм действующих веществ вышли за пределы профессиональной среды. Дополнительный фактор, рост медицинского контента и присутствие специалистов в публичном поле, что напрямую влияет на выбор потребителя», — заявила эксперт.

С точки зрения цены рынок также структурируется.

«Качественные БАДы находятся в диапазоне от 1 500 до 4 000 рублей за курс. Более низкая цена часто означает упрощенный состав и более дешевое сырье. При этом высокая стоимость не всегда гарантирует качество, часть цены формируется брендом и маркетингом», — отметила специалист.

Разрыв между российскими и зарубежными производителями постепенно сокращается. Часть локальных компаний перешла на международные стандарты и работает с сопоставимым уровнем сырья и технологий. Поэтому фактор страны происхождения уходит на второй план.

«Ключевой риск сегодня связан не с самим продуктом, а с моделью потребления. БАДы, как и любая еда, могут быть полезны при адекватном применении и вредны при неконтролируемом использовании. В условиях роста самолечения и интереса к самостоятельному подбору добавок важно сохранять базовый принцип, любые эксперименты с собственным здоровьем должны оставаться в разумных границах и учитывать рекомендации врача», — заявила Ватутина.

Ранее россиянам назвали самые бесполезные популярные БАДы для иммунитета.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!