Эвакуированы жильцы одного из домов в Санкт-Петербурге

78: жильцов одного из домов на Олеко Дундича эвакуировали

В Санкт-Петербурге эвакуировали жильцов одного из домов на улице Олеко Дундича. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

«По данным 78, люди из квартир в трех парадных с 4:30 утра эвакуированы в местную школу», — сказано в сообщении.

По информации «Фонтанки», улицу перекрыли. По словам одного из жильцов, он находится на улице с 7:00 утра.

Официальных сведений о причинах эвакуации на момент публикации не поступало.

В начале июля этого года в Москве людям пришлось экстренно покинуть бизнес-центр во Внуково из-за странного предмета. Как сообщал тогда Telegram-канал SHOT, подозрительную сумку нашли в отделении МФЦ. Как рассказывали очевидцы, внутри якобы что-то пикало. После того, как об этом стало известно, из здания эвакуировали более 100 человек.

Ранее рядом с Пушкинским музеем в Москве обнаружили подозрительный предмет.