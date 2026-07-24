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Общество

В «Эксмо» не согласились с тем, что россияне стали меньше читать

Глава «Эксмо» Капьев: россияне не читают меньше – они перешли на электронки
Global Look Press

В России сегодня растет популярность электронных книг, поэтому говорить о сокращении числа читающих – неправильно. Именно цифровые гаджеты стали драйверами роста на рынке, спрос на них подскочил на 25%, сообщил НСН гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

Комментируя сообщение о том, что по итогам прошлого года объем книжного рынка вырос и достиг 111 млрд рублей, эксперт отметил, что такая тенденция прослеживается в последние пять лет и считается положительной.

«Всех волнует вопрос, что люди стали меньше читать, но, если рассматривать и аудио-, и электронные книги, то потребление существенно растет, – подчеркнул Капьев. – Несмотря на конкуренцию с социальными сетями, блогерами, книга остается достаточно важным источником отдыха».

До этого «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе издательства АСТ, что за первое полугодие 2026 года продажи таких книг увеличились на 61,2 %. Читатели интересуются научно-популярными изданиями о мозге и практическими тренажерами для развития памяти, внимания и мышления.

Аналитики выяснили, что молодые люди используют нейротренажеры для концентрации перед экзаменами, развития скорости чтения и периферического зрения. Люди старше 60 лет рассматривают такие книги как профилактику когнитивных нарушений и сохранение ясности ума.

Ранее стало известно, какие книги о работе мозга чаще всего покупают россияне.

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