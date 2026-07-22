Стало известно, какие книги о работе мозга чаще всего покупают россияне

РИА Новости: стали известны самые востребованные в РФ в 2026 году книги о мозге

Интересуясь работой мозга, россияне чаще всего покупают книги американского нейробиолога Дэвида Иглмена и российских академиков Татьяны Черниговской и Константина Анохина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети книжных магазинов «Читай-город».

На третьем месте оказалась книга «Мозг и его потребности 2.0. От питания до признания» Виталия Дубынина, а на четвертом — «Мозг на 100%. Интеллект. Память. Креатив. Интуиция. Интенсив-тренинг» группы авторов, среди которых Ольга Кинякина, Павел Лем и другие. Замыкает пятерку лидеров «Тревожный мозг. Как успокоить мысли» Джозефа А. Аннибали, следует из материала.

До этого в пресс-службе издательства АСТ «Газете.Ru» рассказали, что о росте интереса к литературе о работе мозга и когнитивных тренировках. Так, за первое полугодие 2026 года продажи таких книг увеличились на 61,2 %. Читатели интересуются научно-популярными изданиями о мозге и практическими тренажерами для развития памяти, внимания и мышления.

Аналитики выяснили, что молодые люди используют нейротренажеры для концентрации перед экзаменами, развития скорости чтения и периферического зрения. Профессионалы и креативные специалисты ищут способы справиться с выгоранием и повысить эффективность. Люди старше 60 лет рассматривают такие книги как профилактику когнитивных нарушений и сохранение ясности ума.

Ранее россияне начали активно использовать книги для борьбы с тревожностью.