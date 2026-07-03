Тренер рассказала, сколько калорий сжигает активный шопинг

8–10 тысяч шагов с сумками по магазинам — это может быть тренировкой, рассказала «Газете.Ru» Акулина Бахтурина, старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

«С точки зрения физиологии обычная ходьба — аэробная нагрузка. За 8–10 тысяч шагов человек весом 50–60 кг тратит 250–350 ккал. При большей массе тела цифры растут. Это примерно 5–8 км», — объяснила она.

В торговом центре нагрузка обычно неритмичная: то вы идете, то стоите в примерочной, то сидите в кафе. Сердце не работает в режиме равномерной тренировки, поэтому такое «кардио» можно считать умеренным и интервальным, а не полноценной заменой пробежке.

Силовой нагрузка становится только когда в дело вступают увесистые пакеты. Если вы несете в каждой руке по несколько килограммов, включаются мышцы предплечий, плечевого пояса, кора и ягодицы.

«Перенос дополнительного веса повышает энергозатраты по сравнению с прогулкой налегке. Но это все равно не силовая в классическом понимании — нет прогрессии веса и целенаправленной проработки мышц. Это бытовой аналог «фермерской ходьбы»», — поясняет тренер.

Риск: неравномерная нагрузка на одну сторону, если носить сумку в одной руке.

«За 2–3 часа активного шопинга (8–10 тысяч шагов, пакеты, лестницы вместо эскалатора) можно сжечь 300–450 ккал. Это сопоставимо с 40–60 минутами быстрой ходьбы или легкой кардиотренировки», — отметила тренер.

Чтобы сделать шопинг осмысленной активностью, выбирайте удобную обувь с хорошей поддержкой стопы и амортизацией. Там, где возможно, поднимайтесь по лестнице — это в разы увеличивает энергозатраты.

«Распределяйте вес покупок по обеим рукам или используйте рюкзак, чтобы не перегружать одну сторону. Сознательно включайте участки более быстрой ходьбы на 3–5 минут. Контролируйте осанку: держите спину нейтральной, подтягивайте живот, не заваливайтесь вперед. В очередях или примерочных делайте микродвижения: перекаты с пятки на носок, статическое напряжение ягодиц», — посоветовала тренер.

«Активный шопинг — неплохой бонус к недельной активности и способ добавить 300–400 ккал в день. Но считать его полноценной заменой тренировкам не стоит. Красивый рельеф, силовой прогресс и устойчивый мышечный тонус требуют системной работы», — резюмирует Акулина Бахтурина.

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