Маркетолог объяснил тягу россиян к ненужным покупкам

Покупки, интерес к которым пропадает через пару дней, для многих являются привычкой. Маркетолог, основатель бутиковой студии маркетинга Влад Фишер рассказал «Газете.Ru», что на самом деле кроется за постоянной тягой приобретать ненужные вещи.

По мнению эксперта, импульсивные траты напрямую связаны с эмоциональным состоянием. В сложные периоды человек ищет быстрые способы почувствовать себя лучше, доставить себе удовольствие, и покупки оказываются самым доступным вариантом. «Покупка — это быстрый способ повысить уровень гормона радости дофамина. Во время шопинга есть ощущение радости, но оно держится два-три дня, а дальше хочется все повторить», — объяснил Фишер.

Так, продолжил собеседник издания, формируется замкнутый круг — чем больше тревоги и усталости, тем чаще человек тянется к маленьким радостям. Со временем это превращается в устойчивую привычку покупать не из необходимости, а ради удовлетворения.

Особенно траты на ненужные вещи актуальны для более молодых людей, убежден маркетолог. Он отметил, что многие из них не видят четких финансовых ориентиров и не связывают себя с долгосрочными накоплениями. «Когда человек понимает, что копить на крупные цели придется десятилетиями, а деньги при этом обесцениваются, он выбирает другое — жить сейчас. Отсюда эта история, которую иногда называют «роскошной бедностью». Есть тысяча — ее тратят на что-то приятное здесь и сейчас», — сказал Фишер.

К этому добавляются и поведенческие триггеры. Акции, распродажи, форматы «выгодного предложения» подталкивают к лишним покупкам, даже если изначально такой задачи не было. В похожей форме это уже проявлялось в кризисные периоды, когда люди начинали запасаться товарами на всякий случай, напомнил эксперт.

Свою роль играют и цифровые платформы. Онлайн-магазины и соцсети собирают данные о поведении пользователей и подстраивают под них предложения. «Алгоритмы зачастую знают о нас больше, чем мы сами. Они отслеживают, что нам нравится, на что мы реагируем, и буквально подсовывают, навязывают именно это. В итоге человек оказывается между своими эмоциями и точечной работой систем, которые подталкивают к покупке», — отметил эксперт.

Ранее россиянам дали советы, как экономить на продуктах, не питаясь одной гречкой.