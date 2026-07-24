Врач предупредила о серьезных последствиях переедания арбуза

Арбуз может вызвать спазмы, вздутие живота и резкие скачки сахара в случае чрезмерного потребления. Об этом NEWS.ru рассказала член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания, врач диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, в большом количестве эта ягода может спровоцировать серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и почки. Кроме того, большое количество фруктозы может блокировать сигнал насыщения, а избыток будет переходить напрямую в висцеральный жир.

«Инсулин подлетит до небес, чтобы утилизировать глюкозу, а затем резко упадет. В итоге вы почувствуете дикую усталость, туман в голове и голод. Арбуз практически на 90% состоит из воды, растворенной сахарами и солями. Это создает высокое давление. Вода не уходит в ткани плавно, а всасывается в кровь. Переедание ягоды дает резкую нагрузку на сердце и почки», — пояснила Писарева.

У пациентом с хроническим заболеванием почек арбуз также может привести к защелачиванию мочи, заключила врач.

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов до этого рассказал «Газете.Ru», что для здорового человека разумная порция арбуза за один раз составляет примерно полкило, при этом за день можно съесть 1–1,5 кг арбуза.

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