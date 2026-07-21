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Сколько арбуза можно съесть за раз, рассказал врач

Врач Белоусов: за один раз можно съесть полкило арбуза, а за день — полтора
Ingram Images/Global Look Press

Для здорового человека разумная порция арбуза за один раз составляет примерно полкило, при этом за день можно съесть 1–1,5 кг арбуза, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Арбуз примерно на 90% состоит из воды, поэтому многие воспринимают его как продукт, который можно есть практически без ограничений. Однако в мякоти содержится достаточно много быстрых углеводов. Для здорового человека разумная порция составляет примерно 300–500 г за один прием. В течение дня можно съесть около 1–1,5 кг арбуза, если в рационе нет других значительных источников сахара и нет медицинских ограничений», — объяснил врач.

Большие объемы арбуза за короткое время могут привести к дискомфорту: ощущению переполнения желудка, вздутию, частому мочеиспусканию. Кроме того, из-за высокого содержания воды он способен временно увеличивать нагрузку на почки.

«Людям с заболеваниями почек, сердечной недостаточностью, склонностью к отекам и некоторыми нарушениями обмена веществ необходимо соблюдать осторожность. Большое количество арбуза или других богатых водой продуктов увеличивает объем жидкости, который должен переработать организм. Для здорового человека это обычно не проблема, но при заболеваниях почек или сердечно-сосудистой системы избыток может быть нежелателен», — заметил доктор.

Ранее врач рассказал, сколько ягод в день можно есть без вреда для здоровья.

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