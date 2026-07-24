Психолог объяснила, почему люди могут не уметь говорить «нет»

Многие люди сталкиваются с ощущением тревоги, виной или страхом конфликта, когда хотят отказать в чем-либо другим. При этом такая реакция может возникать, даже если помощь окружающим становится ущербом для собственных интересов человека. Об этом газете «Известия» рассказала психолог, экзистенциальный психотерапевт, медиатор Анна Васильева.

Эксперт объяснила, что причиной сложностей с отказом зачастую оказываются внутренние установки человека, а не неумение говорить «нет». При этом у некоторых они формируются еще в детском возрасте, если была нужда учитывать настроение близких, быть удобным и не создавать проблемы. Другие сталкиваются с такой проблемой из-за страха потерять отношения или уверенности, что собственная ценность зависит лишь от того, насколько они нужны окружающим.

«Люди знают, как можно говорить «нет». Но в конкретной ситуации испытывают тревогу, вину или ощущение, что поступают неправильно. За трудностью отказать могут стоять разные причины. Для кого-то это опыт детства, когда надо было учитывать настроение близких, быть удобным, не создавать никаких проблем, просто чтобы выжить», — подчеркнула психотерапевт.

Она отметила, что помощь окружающим сама по себе не становится проблемой, если является осознанным выбором. Однако некоторые люди привыкают быть надежными и оказывать поддержку, из-за чего эта роль оказывается частью их личности. В таком случае желание отказать начинает восприниматься как угроза собственной идентичности.

По словам психолога, трудности с личными границами могут провоцировать чувство усталости, напряжение, проблемы со сном и потерю интереса к привычным занятиям. Она также напомнила, что умение разделять заботу о себе и эгоизм сопровождается способностью учитывать как интересы других людей, так и собственные потребности. Благодаря здоровым границам людям удается оставаться внутри отношений отдельными личностями.

Для того чтобы научиться отказывать, следует выдерживать паузу между просьбой и согласием, которое зачастую оказывается автоматическим. Помимо этого, можно начинать говорить «нет» в наиболее безопасных ситуациях, оценивая серьезность последствий.

Психолог Екатерина Сергеева до этого предупреждала, что человек, столкнувшийся с хроническим стрессом, может утратить интерес к общению с другими людьми и социально изолироваться. По ее словам, при таком состоянии ослабевает память и снижается способность к самоуправлению, в то время как центр тревоги становится гиперактивным.

Ранее психолог дала совет, как отдыхать без чувства вины за «ничегонеделание».