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Общество

Россиян предупредили о последствиях хронического стресса

Психолог Сергеева: хронический стресс снижает способность к самоуправлению
Shutterstock

Человек, столкнувшийся с хроническим стрессом, может утратить интерес к общению с окружающими и социально изолироваться. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредила психолог Екатерина Сергеева.

Специалист объяснила, что при хроническом стрессе нервная система переутомляется, из-за чего человека перестают интересовать встречи и общение даже с близкими людьми.

По словам психолога, при длительном стрессе ослабевает память и снижается способность к самоуправлению, в то время как центр тревоги становится гиперактивным. На фоне такого состояние у человека ухудшается концентрация, а также появляются импульсивность и трудности при принятии решений.

«Это создает замкнутый круг: одиночество усиливает тревогу, а тревога — изоляцию. Отдельную роль играет поведение на работе. Под влиянием хронического стресса человек либо уходит в трудоголизм, пытаясь заглушить тревогу делами, либо, напротив, теряет всякую продуктивность», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что главными признаками того, что нервная система оказалась перегружена, становятся резкие перепады настроения, вспышки гнева и слезы, возникающие без причин. При этом бурную реакцию могут спровоцировать даже самые незначительные события.

Психолог также предупредила, что некоторые путают хронический стресс с ленью и безволием, поскольку такое состояние зачастую сопровождается апатией, нарушением сна и эмоциональными срывами.

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