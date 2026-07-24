Юрист напомнила о праве некоторых россиян на дополнительный отпуск

В России полагается дополнительный отпуск длительностью до двух недель без сохранения зарплаты. Предоставляется он в течение года по заявлению работника, сообщила в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.Плеханова Ольга Чирикова.

Она подчеркнула, что работодатель обязан предоставить отпуск именно в те дни, которые указываются в заявлении – он не может отказать, сославшись на то, что в это время кто-то другой уходит на отдых, из-за чего возрастает нагрузка.

«Речь идёт именно о пенсионерах по старости. Получение военной пенсии или пенсии за выслугу лет само по себе такой гарантии не даёт, пока человек не приобрёл статус пенсионера по старости», — пояснила юрист.

По её словам, у пенсионеров есть возможность как уйти сразу на две недели, так и разбить этот отпуск на периоды. Отказать работодатель может лишь в ситуации, когда 14 дней уже использованы или когда пенсионер не подтвердил свой статус.

Чирикова также посоветовала заранее подавать заявление и сохранять подтверждение его получения с пометкой или записью в отделе кадров. Это может пригодиться в случае, если начальник решит перенести даты отдыха либо уклониться от оформления, заключила юрист.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров сообщил, что Соцфонд с 1 августа проведёт ежегодный перерасчёт страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров. При расчёте будут учтены страховые взносы, перечисленные работодателями за 2025 год.

Перерасчёт затронет пенсионеров, за которых работодатели в течение 2025 года уплачивали страховые взносы. При этом не имеет значения, продолжает ли человек трудиться в 2026 году или уже прекратил работу. Ключевым условием является наличие страховых взносов, перечисленных за 2025 год.

Сенатор ранее напомнил, что работающие пенсионеры получат прибавку до 470 руб. к пенсии в 2026 году.