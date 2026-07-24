Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Юрист напомнила о праве некоторых россиян на дополнительный отпуск

Юрист Чирикова: работающим пенсионерам полагается дополнительный отпуск
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

В России полагается дополнительный отпуск длительностью до двух недель без сохранения зарплаты. Предоставляется он в течение года по заявлению работника, сообщила в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.Плеханова Ольга Чирикова.

Она подчеркнула, что работодатель обязан предоставить отпуск именно в те дни, которые указываются в заявлении – он не может отказать, сославшись на то, что в это время кто-то другой уходит на отдых, из-за чего возрастает нагрузка.

«Речь идёт именно о пенсионерах по старости. Получение военной пенсии или пенсии за выслугу лет само по себе такой гарантии не даёт, пока человек не приобрёл статус пенсионера по старости», — пояснила юрист.

По её словам, у пенсионеров есть возможность как уйти сразу на две недели, так и разбить этот отпуск на периоды. Отказать работодатель может лишь в ситуации, когда 14 дней уже использованы или когда пенсионер не подтвердил свой статус.

Чирикова также посоветовала заранее подавать заявление и сохранять подтверждение его получения с пометкой или записью в отделе кадров. Это может пригодиться в случае, если начальник решит перенести даты отдыха либо уклониться от оформления, заключила юрист.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров сообщил, что Соцфонд с 1 августа проведёт ежегодный перерасчёт страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров. При расчёте будут учтены страховые взносы, перечисленные работодателями за 2025 год.

Перерасчёт затронет пенсионеров, за которых работодатели в течение 2025 года уплачивали страховые взносы. При этом не имеет значения, продолжает ли человек трудиться в 2026 году или уже прекратил работу. Ключевым условием является наличие страховых взносов, перечисленных за 2025 год.

Сенатор ранее напомнил, что работающие пенсионеры получат прибавку до 470 руб. к пенсии в 2026 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!