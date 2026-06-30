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Назван размер максимальной прибавки к пенсии работающих пенсионеров

Сенатор Мурог: работающие пенсионеры получат максимум 470 руб. к пенсии в 2026 году
Dilok Klaisataporn/Shutterstock/FOTODOM

Максимально возможная прибавка к пенсии работающих пенсионеров составляет 470 рублей в месяц в 2026 году, рассказал «Газете.Ru» сенатор Игорь Мурог.

«Размер пенсии у тех, кто продолжает трудиться после наступления пенсионного возраста, увеличивается за счет сразу нескольких официальных механизмов. Прежде всего, с 2025 года возобновилась ежегодная индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров: в 2026 году повышение составило 7,6 %, то есть рост идет наравне с пенсиями неработающих граждан. Помимо этого, действует ежегодный автоматический перерасчет, который Социальный фонд России проводит 1 августа: он учитывает пенсионные баллы, сформированные за счет страховых взносов работодателя за предыдущий год. При этом законодательно установлен лимит — не более трех баллов в год. С учетом стоимости одного пенсионного балла в 2026 году (156,76 рубля) максимально возможная прибавка достигает примерно 470 рублей в месяц, но фактическая сумма зависит от уровня официальной зарплаты и полноты уплаты взносов», — отметил Мурог.

По его словам, отсрочка оформления пенсии при продолжении работы тоже способна заметно повысить будущие выплаты — за счет премиальных коэффициентов: чем дольше человек откладывает назначение пенсии, тем выше повышающие множители и к фиксированной выплате, и к страховой части пенсии. Однако такая стратегия имеет и обратную сторону: в период отсрочки гражданин не получает саму пенсию и полагается только на заработную плату, предупредил Мурог. Поэтому выгода от позднего выхода на пенсию складывается лишь при достаточно длительном сроке отсрочки и стабильной занятости — в противном случае накопленные коэффициенты могут не покрыть сумму выплат, которые человек не получал все это время, заключил сенатор.

Ранее стало известно, кого ждет повышение пенсии в августе.

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