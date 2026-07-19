Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа

Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров. При расчете будут учтены страховые взносы, перечисленные работодателями за 2025 год. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Как пояснил эксперт, перерасчет затронет пенсионеров, за которых работодатели в течение 2025 года уплачивали страховые взносы. При этом не имеет значения, продолжает ли человек трудиться в 2026 году или уже прекратил работу. Ключевым условием является наличие страховых взносов, перечисленных за 2025 год.

Машаров отметил, что подавать заявление в Социальный фонд не потребуется. По его словам, перерасчет проводится автоматически, поскольку работодатели в рамках обязательной отчетности передают сведения о страховых взносах и трудовом стаже своих сотрудников.

Эксперт добавил, что на основании этих данных Социальный фонд рассчитывает количество пенсионных коэффициентов, заработанных каждым работающим пенсионером за предыдущий год, после чего корректирует размер страховой пенсии.

Ранее в Госдуме напомнили о нескольких существенных прибавках к пенсии этим летом.