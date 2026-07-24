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Раскрыта неожиданная причина головной боли у офисных сотрудников

Кардиолог Васюкова: у офисных работников голова болит из-за разницы температур
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Большая разница температур на улице и в помещении приводит к тому, что у человека резко сужаются сосуды, повышается давление, а после — начинается головная боль. Часто с этим сталкиваются офисные сотрудники, рассказала RT кардиолог Скандинавского центра здоровья Наталья Васюкова.

Она объяснила, что в ситуациях, когда человек за пару секунд попадает под холодную струю воздуха в +18 °C, холодовые рецепторы кожи подают сигнал в симпатическую нервную систему, провоцируя сужение сосудов одним рывком. На этом фоне растёт сопротивление в сосудистом русле, сердце начинает работать с большим трудом, верхнее давление растёт. При этом возникают такие симптомы, как давящая боль в висках и затылке, шум в ушах, перед глазами появляются мушки.

«На приёмах мы регулярно видим пациентов 45–60 лет с головной болью по будням и полным благополучием в выходные, — отметила врач. — Разбираем день по часам и находим один и тот же сценарий: жара на улице, резкий вход в холодный офис, рабочее место прямо под решёткой сплит-системы».

Для снижения нагрузки на сосуды важно, чтобы разница между температурой на улице и в помещении была не больше 5–7 °C. Перед входом в охлаждённую комнату важно сначала постоять в тени или тамбуре, а также не садиться прямо под поток воздуха из кондиционера, подчеркнула Васюкова.

Врач посоветовала регулярно, утром и вечером, измерять артериальное давление, и при необходимости корректировать дозу приёма препаратов. В то же время специалист согласилась, что кондиционер в жару нужен, так как перегрев опаснее, чем прохлада, однако важно не допускать резких температурных перепадов.

В Роспотребнадзоре до этого предупредили, что кондиционеры могут стать источником распространения легионеллёза из-за несвоевременной замены грязных фильтров. Заражение происходит только после вдыхания загрязнённого воздуха — от человека к человеку заболевание не передаётся, подчеркнули эксперты.

Россиянам ранее объяснили, почему низкое давление опаснее, чем повышенное.

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