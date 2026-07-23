Россиянам объяснили, почему низкое давление опаснее, чем повышенное

Если у человека резко падает артериальное давление – это жизнеугрожающая катастрофа. С медицинской точки зрения такое состояние намного опаснее, чем гипертония, объяснил в беседе с RT заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Российского биотехнологического университета Александр Коньков.

Он пояснил, что хотя принято считать именно высокое давление «убийцей номер один», а гипотонию воспринимать только как слабость, на самом деле всё намного сложнее. При этом такие народные методы, как кофе и шоколад, которые советуют гипотоникам, не только являются неэффективными, но могут быть даже опасны – для коррекции низкого давления нужны лекарственные препараты, подчеркнул профессор.

Выяснить причину сниженного давления может только врач, именно на устранение этого фактора должно быть направлено лечение, отметил Коньков.

«[Причина] может быть: сосудистой, сердечной, эндокринной (например, проблемы с щитовидной железой или надпочечниками), связанной с обезвоживанием или кровопотерей, побочным эффектом приёма других лекарств», – объяснил специалист, добавив, что одна из самых опасных причин резкого падения давления – это внутреннее кровотечение.

Гипотония чревата ишемией тканей, при которой органы и ткани сталкиваются с критическим кислородным голоданием на фоне низкого притока крови. Если внутренние органы, включая мозг, сердце или почки, долго пребывают в таком состоянии, то может начаться процесс некроза, то есть отмирания клеток, заключил профессор.

Китайские учёные до этого выяснили, что генетическая предрасположенность к более низкому систолическому артериальному давлению может повышать риск развития аллергического ринита. Это хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки носа возникает в ответ на воздействие аллергенов, таких как пыльца растений и пылевые клещи.

Ранее врач перечислила продукты, которые могут навредить гипотоникам.