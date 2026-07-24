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Стало известно, кому опасно есть дыню

Врач Русакова: дыню опасно есть при обострении болезней ЖКТ
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Дыню не стоит есть людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в частности при эрозивно‑язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при обострении хронического панкреатита, а также при синдроме раздраженного кишечника с преобладанием диареи. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, этот продукт способен усугубить симптомы и негативно действовать на слизистую. Помимо этого, дыня содержит простые углеводы, что может навредить при сахарном диабете второго типа.

«Дыня содержит значительное количество калия, и при нарушении функции почек может способствовать электролитному дисбалансу. Кроме того, следует быть осторожными людям с низким артериальным давлением: дыня обладает мягким мочегонным эффектом, который у гипотоников может дополнительно понижать давление», – добавила Русакова.

Врач также предупредила, что дыня может вызвать аллергию, проявлениями которой могут выступать зуд, жжение и покалывание языка, отек слизистой и крапивница.

Главный внештатный диетолог Минздрава Приморского края, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова до этого говорила, что оптимальная порция дыни для взрослого здорового человека составляет 200–300 граммов в день.

Ранее россиянам рассказали, какую пользу приносит дыня.

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