Россиянам рассказали, какую пользу приносит дыня

Дыня поможет регулировать водный баланс в жару, поскольку она на 90% состоит из воды. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по питанию, нутрициолог и психолог Елена Романова.

По ее словам, в ней содержатся витамин С и бета-каротин (витамин А), поддерживающие иммунитет, а также калий и магний, которые нужны для работы сердца и регуляции артериального давления. Нутрициолог уточнила, что этот продукт рекомендуется есть как самостоятельный прием пищи за час до основного.

«В целом дыню достаточно употреблять два раза в неделю. Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса, чтобы не спровоцировать скачков сахара в крови», — отметила Романова.

При выборе хорошей дыни она посоветовала обращать внимание на внешний вид: хвостик плода и сама дыня должны быть сухими, без трещин и вмятин. Кроме того, она должна иметь приятный и нерезкий сладкий аромат.

Главный внештатный диетолог Минздрава Приморского края, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова до этого говорила, что оптимальная порция дыни для взрослого здорового человека составляет 200–300 граммов в день.

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