Диетолог рассказал россиянам, сколько можно съесть дыни без вреда для здоровья

Диетолог Ямилова: без вреда для здоровья можно съесть до 300 граммов дыни в день

Оптимальная порция дыни для взрослого здорового человека составляет 200–300 граммов в день. Об этом сообщила главный внештатный диетолог Минздрава Приморского края, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова в разговоре с РИА Новости.

По словам специалиста, дыня богата витаминами А, С и группы В, а также в ней много калия, магния и клетчатки. Благодаря этому фрукт полезен для иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Однако диетолог напомнила, что дыня обладает высоким гликемическим индексом и способна быстро повышать уровень глюкозы в крови. Кроме того, в ней содержится большое количество простых сахаров, прежде всего фруктозы. Эти вещества негативно влияют на печень и способствуют накоплению жира, указала Ямилова.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого рассказала, что дыню стоит есть отдельно от других продуктов, особенно от мяса, которое долго переваривается — свинины, баранины, говядины, конины. По ее словам, в этом случае еда будет долго находиться в желудке и перекроет доступ дыне, которая переваривается быстро. В результате в сладкой, влажной и теплой среде начнутся процессы брожения и гниения, что может стать причиной активного газообразования.

Ранее ученый рассказал, какие нарезанные арбузы и дыни безопасно покупать.