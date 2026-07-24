Врач дала советы, которые помогут улучшить сон

При возникновении проблем со сном могут помочь меры самопомощи — восстановление регулярного режима, увеличение физической активности, ограничение кофеина во второй половине дня. Об этом «Москве 24» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

По ее словам, стоит также уменьшить использование гаджетов перед сном и соблюдать правила гигиены сна. В случае, если через несколько недель проблема сохранится, важно обратиться к врачу-сомнологу. Врач добавила, что нарушения сна не всего вызваны дефицитом мелатонина.

«При некоторых состояниях выработка гормона действительно может нарушаться. Однако в случае хронической бессонницы гораздо чаще проблему поддерживают стресс, тревога, особенности поведения, сопутствующие заболевания или другие проблемы с ночным отдыхом», — пояснила Черкасова.

Она отметила, что бессонница может проявляться трудностями с засыпанием (более 30 минут), длительными пробуждениями (суммарно более 30 минут), слишком ранним окончательным подъемом или ощущением поверхностного, не восстанавливающего сна.

Врач-сомнолог Максим Новиков до этого говорил, что сон при включенном телевизоре, ночнике или другом источнике света нарушает работу биологических часов и со временем может повысить риск развития ряда серьезных заболеваний.

Ранее врач назвала вызывающие бессонницу продукты.