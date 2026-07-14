Сомнолог предупредил об опасности сна при свете

Сон при включенном телевизоре, ночнике или другом источнике света нарушает работу биологических часов и со временем может повысить риск развития ряда серьезных заболеваний. Об этом в разговоре с Life.ru предупредил врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

Специалист объяснил, что свет воспринимается организмом как сигнал к бодрствованию. Освещение подавляет выработку мелатонина, поскольку активирует ганглиозные клетки сетчатки, которые блокируют сигнал «ночь» для циркадных ритмов. Уже после первых ночей человек сталкивается со сложностями при засыпании, менее глубоким сном и ночными пробуждениями.

При этом, по словам врача, даже слабый ночник нельзя считать безопасным, так как освещение всего в 1-3 люкса может влиять на выработку мелатонина.

«Безопасного уровня света во время сна фактически нет — оптимальной считается полная темнота, менее 0,1 люкса. Поэтому лучше использовать плотные шторы или маску для глаз. Особенно это важно для детей и пожилых людей, поскольку у них мелатониновая система более чувствительна», — подчеркнул он.

Сомнолог предупредил, что наиболее вредными считаются экраны телевизоров и смартфонов, которые излучают синий свет с длиной волны 450-480 нанометров. Он подавляет выработку мелатонина в 2-5 раз сильнее, чем желтый свет ночника, а мерцание экрана дополнительно нагружает организм. Поэтому гаджеты рекомендуется выключать за один-два часа до сна, а при необходимости использовать ночник с красным спектром.

Кроме того, регулярный сон при свете может способствовать развитию ожирения из-за нарушения выработки лептина и грелина, снижать чувствительность тканей к инсулину и повышать риск сахарного диабета второго типа. Хроническое нарушение циркадных ритмов также связано с повышенной вероятностью депрессии, нарушений менструального цикла у женщин, ослаблением иммунитета, гипертонией и, при многолетнем сне при свете, увеличением риска деменции.

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