Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Сомнолог предупредил об опасности сна при свете

Сомнолог Новиков: сон при свете нарушает работу биологических часов
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Сон при включенном телевизоре, ночнике или другом источнике света нарушает работу биологических часов и со временем может повысить риск развития ряда серьезных заболеваний. Об этом в разговоре с Life.ru предупредил врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

Специалист объяснил, что свет воспринимается организмом как сигнал к бодрствованию. Освещение подавляет выработку мелатонина, поскольку активирует ганглиозные клетки сетчатки, которые блокируют сигнал «ночь» для циркадных ритмов. Уже после первых ночей человек сталкивается со сложностями при засыпании, менее глубоким сном и ночными пробуждениями.

При этом, по словам врача, даже слабый ночник нельзя считать безопасным, так как освещение всего в 1-3 люкса может влиять на выработку мелатонина.

«Безопасного уровня света во время сна фактически нет — оптимальной считается полная темнота, менее 0,1 люкса. Поэтому лучше использовать плотные шторы или маску для глаз. Особенно это важно для детей и пожилых людей, поскольку у них мелатониновая система более чувствительна», — подчеркнул он.

Сомнолог предупредил, что наиболее вредными считаются экраны телевизоров и смартфонов, которые излучают синий свет с длиной волны 450-480 нанометров. Он подавляет выработку мелатонина в 2-5 раз сильнее, чем желтый свет ночника, а мерцание экрана дополнительно нагружает организм. Поэтому гаджеты рекомендуется выключать за один-два часа до сна, а при необходимости использовать ночник с красным спектром.

Кроме того, регулярный сон при свете может способствовать развитию ожирения из-за нарушения выработки лептина и грелина, снижать чувствительность тканей к инсулину и повышать риск сахарного диабета второго типа. Хроническое нарушение циркадных ритмов также связано с повышенной вероятностью депрессии, нарушений менструального цикла у женщин, ослаблением иммунитета, гипертонией и, при многолетнем сне при свете, увеличением риска деменции.

Ранее россиянам назвали идеальное время для отхода ко сну.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Бежевые мамы» нарушают психику ребенка или нет? Отвечают врач и психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!