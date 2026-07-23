Врач назвала вызывающие бессонницу продукты

Врач Михалева: чай, шоколад и фастфуд перед сном могут вызвать бессонницу

Вечерний ужин способен напрямую влиять на качество сна, причем проблема не всегда связана с перееданием. Некоторые продукты активизируют нервную систему или заставляют пищеварительный тракт работать в усиленном режиме, из-за чего уснуть становится значительно сложнее. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Михалева.

«В первую очередь перед сном стоит отказаться от продуктов, содержащих кофеин. Многие вспоминают только про кофе, однако достаточно большое его количество содержится также в крепком чае и шоколаде. Поэтому, если есть склонность к трудностям с засыпанием, эти продукты лучше не употреблять вечером», — отметила специалист.

По словам врача, неблагоприятно на ночной отдых влияет и тяжелая жирная пища — фастфуд, жареные блюда, жирные сорта мяса, а также различные соусы.

«Такая еда переваривается значительно дольше, поэтому желудочно-кишечный тракт продолжает активно работать в то время, когда организм уже должен готовиться ко сну. Кроме того, после жирной пищи нередко появляются тяжесть в желудке, дискомфорт или изжога, что также ухудшает качество ночного отдыха», — пояснила Михалева.

Не лучшим выбором для позднего ужина врач назвала и чрезмерное количество белковых продуктов.

«Избыточное содержание белка в вечернем приеме пищи тоже увеличивает нагрузку на пищеварительную систему. Это может сопровождаться ощущением тяжести и препятствовать быстрому засыпанию», — добавила диетолог.

Специалист рекомендовала планировать ужин заранее — оптимально за 2–3 часа до отхода ко сну. Если есть непосредственно перед сном, активное пищеварение и выработка гормонов, участвующих в обмене веществ, в частности инсулина и глюкагоноподобного пептида, могут нарушать естественные механизмы подготовки организма к ночному отдыху.

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