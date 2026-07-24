Женщина отправилась в горы и подверглась нападению медведя

В США медведь напал на туристку и ранил ее, защищая свою добычу

Бурый медведь напал на женщину во время пешего похода на юге Аляски, сообщает CBS News.

В субботу, 18 июля, туристка шла по тропе вместе с подругой и тремя собаками и столкнулась с медведем на узком и заросшем участке маршрута в районе, известном как Медвежья долина.

Спасатели нашли пострадавшую, вынесли ее с тропы и доставили в больницу. Власти сообщили, что ее травмы не представляют угрозы для жизни.

В Департаменте рыболовства и дичи Аляски предположили, что сильный ветер и неблагоприятные погодные условия могли застать медведя врасплох, поэтому он не услышал приближения группы туристов. Также рядом с местом нападения была туша лося, и не исключено, что хищник защищал добычу.

До этого в Канаде медведь напал на пожилую супружескую пару во время рыбалки. Несчастный случай произошел с 70-летними супругами Макдональд, которые отправились на озеро Мактавиш в провинции Саскачеван, а затем перестали отвечать на звонки. Их близкие забили тревогу, после чего правоохранители начали поиски в лесистой местности и обнаружили тела супругов. По предварительным данным, причиной трагедии стало нападение медведя, его нашли и подвергли усыплению.

Ранее хаски спасла шестилетнего мальчика от нападения молодого медведя.