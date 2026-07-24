Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Более 50 рейсов задержаны в Пулково из-за атаки БПЛА

Аэропорт Пулково возобновил работу после атаки беспилотников
Александр Гальперин/РИА Новости

В Пулково задержали 50 рейсов из-за атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба петербургского аэропорта.

По состоянию на 06:00 мск, около 50 рейсов задерживались более чем на два часа, еще 14 ожидались с запасных аэродромов, уточнили в авиагавани.

Ограничения на полеты в Пулково вводились сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов, 05:50 мск их отменили.

Утром 24 июля Санкт-Петербург подвергся налету беспилотников. Губернатор Александр Беглов сообщил, что удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. По последним данным, над Ленинградской областью уничтожили 59 дронов. Объединенная компания Wildberries & Russ сообщила, что временно остановила два логистических комплекса в Петербурге.

Позднее губернатор сообщил, что беспилотник попал в один из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. На месте происшествия произошло обрушение конструкций. По словам Беглова, на этом объекте пострадавших нет.

Ранее ограничения ввели в аэропорту Шереметьево.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!