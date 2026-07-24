Более 50 рейсов задержаны в Пулково из-за атаки БПЛА

В Пулково задержали 50 рейсов из-за атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба петербургского аэропорта.

По состоянию на 06:00 мск, около 50 рейсов задерживались более чем на два часа, еще 14 ожидались с запасных аэродромов, уточнили в авиагавани.

Ограничения на полеты в Пулково вводились сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов, 05:50 мск их отменили.

Утром 24 июля Санкт-Петербург подвергся налету беспилотников. Губернатор Александр Беглов сообщил, что удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. По последним данным, над Ленинградской областью уничтожили 59 дронов. Объединенная компания Wildberries & Russ сообщила, что временно остановила два логистических комплекса в Петербурге.

Позднее губернатор сообщил, что беспилотник попал в один из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. На месте происшествия произошло обрушение конструкций. По словам Беглова, на этом объекте пострадавших нет.

Ранее ограничения ввели в аэропорту Шереметьево.