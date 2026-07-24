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Общество

Ограничения ввели в аэропорту Шереметьево

Росавиация: аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию
Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

Московский аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом Росавиация сообщает в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что меры были приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – добавили в ведомстве.

23 июня в Шереметьево»//www.gazeta.ru/social/news/2026/07/23/28959781.shtml»>предупредили пассажиров о возможных задержках рейсов. Это произошло в связи с ограничениями на выполнение полетов в воздушной зоне столичного регина.

Также в аэропорту рассказали, что на выездных группах привокзальных площадей (зоны «Вылет» и «Прилет») терминалов B, C и D была введена в эксплуатацию автоматическая система фиксации нарушений. Она будет следить за такими ицидентами, как: проезд автомобиля без оплаты сразу за впереди идущим автомобилем, сбитие «стрелы» шлагбаума, третий въезд в течение двух часов (превышение лимита бесплатных заездов за короткий промежуток времени).

Ранее аэропорт Внуково стал совладельцем Домодедово.

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