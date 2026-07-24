Более 10 округов Херсонской области оказались обесточены

Технологические нарушения в энергосистеме Запорожской области привели к тому, что 14 муниципалитетов Херсонской области оказались обесточены. Об этом сообщила компания «Херсонэнерго», передает ТАСС.

«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме, аварийно обесточена Херсонская область: Скадовский МО, Алешкинский МО, Голопристанский МО, Генический МО, Новотроицкий МО, Ивановский МО, Нижнесерогозский МО, Горностаевский МО, Каховский МО, Новокаховский ГО, Чаплынский МО, Каланчакский МО, Великолепетихский МО, Верхнерогачикский МО», — говорится в сообщении.

В компании пообещали, что специалисты восстановят электроснабжение в кратчайшие сроки.

В ночь на 24 июля почти вся территория Грузии, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие крупные города, осталась без электроснабжения. Предварительно, причиной блэкаута стал масштабный сбой в энергетических сетях. Возникли также проблемы с мобильной связью у некоторых операторов.

Ранее в Абхазии отключилось электричество из-за аварии на Ингурской ГЭС.