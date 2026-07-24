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Общество

В США разбился гидросамолет

Гидросамолет разбился в штате Вашингтон, на борту было минимум 10 человек
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Гидросамолет авиакомпании Kenmore Air потерпел крушение у островов Сан-Хуан в американском штате Вашингтон. Все 11 находившихся на борту человек выжили, четверых доставили в медицинские учреждения. Об этом сообщает KIRO 7.

Самолет вылетел с гидроаэродрома в Сиэтле и направлялся в гавань Рош-Харбор. Авиакомпания первоначально сообщила, что на борту находились десять человек.

По данным San Juan Journal, вместе с пилотом в гидросамолете были 11 человек. Всех их обнаружила береговая охрана. Четверых пострадавших доставили в медицинские учреждения.

До этого сообщалось, что в американском городе Батлер потерпел крушение самолет с парашютистами. На его борту находились 12 человек, никто из них не выжил.

Утром 14 июня в юго-западной части Рио-де-Жанейро в воздухе столкнулись два вертолета. Один из них взорвался после падения. Огонь перекинулся на электромобили, что привело к новым взрывам.

Ранее в США потерпел крушение легкомоторный самолет.

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