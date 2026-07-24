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Общество

В РАН сообщили о повышенном сейсмическом уровне на Камчатке

Геофизическая служба РАН: на Камчатке фиксируют афтершоки силой до трех баллов
Uwe Anspach/Global Look Press

На Камчатке сохраняется фоново повышенный сейсмический уровень. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Отмечается, что всего за неделю было зафиксировано пять ощутимых землетрясений.

«Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции — фоново повышенный», — пояснили в геофизической службе.

23 июля в Камчатском крае было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр располагался в 254 км от Петропавловска-Камчатского, а сам очаг находился на глубине 41,7 км.

Согласно информации сейсмологов, это уже второе землетрясение на Камчатке, произошедшее в четверг, 23 июля. Первое землетрясение магнитудой 4,0 произошло около 9 утра по местному времени.

11 июня у берегов Камчатки случилось землетрясение магнитудой 6,0. Очаг залегал на глубине 29 км. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 42 км юго-западнее Никольского, Алеутского муниципального округа.

Ранее стало известно, затронуло ли землетрясение на Филиппинах туристов из России.

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