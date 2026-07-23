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Общество

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,5 случилось на Камчатке
Александр Кряжев/РИА Новости

В Камчатском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Из сообщения следует, что толчок произошел в 14:28 по местному времени. Эпицентр располагался в 254 км от Петропавловска-Камчатского, а сам очаг находился на глубине 41,7 км. Информации о разрушениях и пострадавших на момент публикации нет.

Согласно информации сейсмологов, это уже второе землетрясение на Камчатке, произошедшее в четверг, 23 июля. Первое землетрясение магнитудой 4,0 произошло около 9 утра по местному времени.

11 июня у берегов Камчатки случилось землетрясение магнитудой 6,0. Очаг залегал на глубине 29 км. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 42 км юго-западнее Никольского, Алеутского муниципального округа.

10 июня в районе Приморья произошло землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки были зафиксированы в 13:34 мск в 255 км к северо-востоку от города Находки, население которого составляет около 150 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 362 км.

Ранее землетрясение сдвинуло Японию.

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